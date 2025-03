DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 39,30 EUR abwärts.

Um 09:07 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 39,30 EUR ab. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie gab in der Spitze bis auf 39,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 89.004 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,27 EUR an. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 11,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,03 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 15,95 Prozent Luft nach unten.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,89 EUR aus. Analysten bewerten die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Durchschnitt mit 47,25 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte DHL Group (ex Deutsche Post) am 06.03.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,95 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) ein EPS von 0,83 EUR je Aktie vermeldet. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 22,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 21,35 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 08.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2025 3,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

