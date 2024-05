DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Freitagmittag kaum verändert

So entwickelt sich DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Mit einem Wert von 38,40 EUR bewegte sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 38,40 EUR. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf 38,56 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 38,35 EUR. Bei 38,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 369.844 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 47,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 36,04 EUR. Mit Abgaben von 6,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,85 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,87 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 43,63 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 07.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,63 EUR gegenüber 0,76 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,25 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,92 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 01.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,00 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

