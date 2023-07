DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagnachmittag tiefer

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 46,82 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 46,82 EUR. Die Abwärtsbewegung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ging bis auf 46,53 EUR. Mit einem Wert von 46,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 649.575 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2023 markierte das Papier bei 47,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit einem Kursplus von 0,48 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,68 EUR ab. Der aktuelle Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist somit 36,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bei 49,28 EUR.

DHL Group (ex Deutsche Post) gewährte am 03.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie verdient. DHL Group (ex Deutsche Post) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.918,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.593,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 01.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,44 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belaufen.

