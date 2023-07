DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Vormittag mit Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 46,68 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 46,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 46,65 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien beläuft sich auf 24.873 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 46,98 EUR. Gewinne von 0,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit noch 36,42 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,28 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 03.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,75 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,08 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat DHL Group (ex Deutsche Post) 20.918,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 22.593,00 EUR umgesetzt worden.

DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von DHL Group (ex Deutsche Post) rechnen Experten am 01.08.2024.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,44 EUR je Aktie.

