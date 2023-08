DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Mittag freundlich

Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)

Die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 43,42 EUR.

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 43,42 EUR. Im Tageshoch stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 43,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 276.570 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2023 auf bis zu 47,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie liegt somit 7,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 29,68 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 49,14 EUR.

Am 01.08.2023 hat DHL Group (ex Deutsche Post) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,80 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 1,17 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat DHL Group (ex Deutsche Post) im vergangenen Quartal 20.094,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 16,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DHL Group (ex Deutsche Post) 24.029,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 05.11.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,37 EUR je DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie.

