DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Zum Vortag unverändert notierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 43,14 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:53 Uhr bei 43,14 EUR. Der Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 43,69 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bisher bei 42,58 EUR. Bei 43,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 846.115 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2023 bei 47,05 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,68 EUR am 29.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 49,14 EUR für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

DHL Group (ex Deutsche Post) veröffentlichte am 01.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,17 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,38 Prozent zurück. Hier wurden 20.094,00 EUR gegenüber 24.029,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2023 terminiert. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte DHL Group (ex Deutsche Post) möglicherweise am 05.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass DHL Group (ex Deutsche Post) im Jahr 2023 3,37 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

FedEx-Aktie freundlich: FedEx kündigt Preiserhöhungen an

DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment abgeworfen