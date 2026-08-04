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DHL-CEO: Schließen Umfirmierung im September ab - Aktie dann bei DHL

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Von Ulrike Dauer

DOW JONES--

DHL-CEO: Schließen Umfirmierung im September ab - Aktie dann bei DHL

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Die DHL Group schließt die Umfirmierung des börsennotierten Unternehmens in DHL AG im September ab. Künftig wird das börsennotierte Dach des Konzerns also DHL AG heißen, die Aktie also dann nicht mehr bei der Deutschen Post AG angesiedelt sein, sondern bei der DHL AG.

"Die wesentlichen Schritte werden im September vollzogen", sagte CEO Tobias Meyer in der Medientelefonkonferenz nach den detaillierten 2Q-Ergebnissen. Das bedeute, dass es ab September eine DHL-Aktie gebe, nicht mehr eine Deutsche-Post-Aktie.

Der Konzern führt bereits seit Juli 2023 den Namen DHL Group, um dem internationalen Geschäftsportfolio und der globalen Sichtbarkeit der Marke DHL Rechnung zu tragen. Das Unternehmen entstand nach der Übernahme des US-Expressdienstleisters DHL International in mehreren Schritten zwischen 2000 und 2002 durch die Deutsche Post AG, die seit November 2000 börsennotiert ist. Der Name DHL ist ein Akronym aus den Nachnamen der drei Firmengründer Adrian Dalsey, Larry Hillblom und Robert Lynn, die das Unternehmen 1969 in San Francisco gründeten, um Frachtpapiere schneller per Flugzeug zu befördern.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 05:46 ET (09:46 GMT)

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10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
29.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG