DHL-CEO stimmt HV auf Namensänderung bei börsennotiertem Dach ein

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--DHL-CEO Tobias Meyer hat in seiner Rede auf der derzeit laufenden Jahreshauptversammlung die Aktionäre auf die geplante Namensänderung und Umfirmierung des börsennotierten Unternehmens eingestimmt. Die Aktionäre stimmen auf ihrem diesjährigen Treffen darüber ab, dass das börsennotierte Dach des Konzerns künftig DHL AG heißen soll, die Aktie also künftig nicht mehr bei der Deutschen Post AG angesiedelt ist sondern bei der DHL AG.

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"Das deutsche Post- und Paketgeschäft bleibt ein wichtiger Teil des Unternehmens", sagte Meyer den Aktionären. Die Namensänderung soll der Struktur mit fünf Divisionen Rechnung tragen, von denen Post & Paket Deutschland eine ist. Diese soll eine eigene rechtliche Einheit werden und künftig "den bewährten Namen" Deutsche Post AG tragen.

Meyer zeigte sich bereits vergangene Woche bei der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal zuversichtlich, die Zustimmung der Aktionäre für die Umfirmierung zu erhalten. Die Bundesregierung hält am früheren Staatsunternehmen über die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW immer noch 17,7 Prozent (Stand Ende März 2026).

Meyer zufolge ergeben sich für die Beschäftigten "keinerlei Nachteile" aus der Umfirmierung. "Ihre Rechte und Interessen bleiben vollständig gewahrt. Inklusive Lohn, Arbeitszeit und Schutzregeln." Auch am Management ändere sich nichts, operativ sei Post & Paket Deutschland bereits ein eigenständiger Bereich des Unternehmens.

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Der Aufsichtsrat unterstütze die Umfirmierung und Namensänderung bei der börsennotierten Gesellschaft "ausdrücklich", sagte die Chefin des Gremiums, Katrin Suder, den Aktionären.

Der Konzern führt bereits seit Juli 2023 den Namen DHL Group, um dem internationalen Geschäftsportfolio und der globalen Sichtbarkeit der Marke DHL Rechnung zu tragen. Das Unternehmen entstand nach der Übernahme des US-Expressdienstleisters DHL International in mehreren Schritten zwischen 2000 und 2002 durch die Deutsche Post AG, die seit November 2000 börsennotiert ist.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 05:23 ET (09:23 GMT)