DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,51 +1,4%Nas25.303 +0,9%Bitcoin69.332 +1,6%Euro1,1701 +0,1%Öl110,4 -3,2%Gold4.561 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Palantir A2QA4J Commerzbank CBK100 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz Rheinmetall-Aktie dennoch fester: Quartalsumsatz unter Erwartungen - HENSOLDT vor Bilanz
Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Super Micro Computer gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL-CEO: Wollen weiter mit Amazon als Kunde Geld verdienen

05.05.26 17:31 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
233,75 EUR 1,40 EUR 0,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,37 EUR -0,46 EUR -0,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--DHL baut weiter auf Amazon als Kunden - trotz dessen Ankündigung von Amazon Supply Chain, eines eigenen Logistiknetzwerks entlang der gesamten Lieferkette für Unternehmenskunden

"Amazon ist weiter Kunde von uns, (...) und Sie dürfen sich darauf verlassen, dass wir in dieser Kundenbeziehung weiter Geld verdienen wollen", sagte DHL-CEO Tobias Meyer auf der Hauptversammlung auf eine Aktionärsfrage. "Ich glaube nicht, dass sich das mit der Amazon-Entscheidung groß ändert", so Meyer.

Ein Aktionär wollte von Meyer wissen, wie er Amazons Ankündigung eines eigenen, konkurrierenden Logistiknetzwerks für Unternehmenskunden im Hinblick auf DHLs Geschäft bewertet.

Amazon hatte am Montag den Start von Amazon Supply Chain angekündigt, einer neuen zentralen Anlaufstelle für Unternehmen, die Amazon für Dienstleistungen entlang der gesamten Lieferkette beauftragen können. Damit öffnet Amazon sein eigenes Logistiknetzwerk für mehr Unternehmenskunden. Durch die Bündelung der Supply-Chain-Dienstleistungen wie Fulfillment, See- und Luftfracht sowie Lkw-Transporte wird Amazon de facto zu einem Drittanbieter für Logistik-Dienstleistungen und Konkurrent zu DSV, der DHL Group und Kühne + Nagel International. Die Aktien von UPS, Fedex und DHL gaben am Montag deutlich nach.

In den USA sei das keine neue Entwicklung, dort habe Amazon bereits eine ganz andere Marktposition und bereits ein eigenes großes Zustellnetzwerk, sagte Meyer. In Deutschland sei Amazon seit vielen Jahren durch ein eigenes Netz auch im Bereich Kundenfulfillment vertreten.

"Das gehört zu unserem Marktumfeld, wir gehen damit konstruktiv um", sagte Meyer.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 11:31 ET (15:31 GMT)

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.05.2026Amazon KaufenDZ BANK
04.05.2026Amazon BuyJefferies & Company Inc.
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyUBS AG
30.04.2026Amazon BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen