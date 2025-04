DHL-CFO: 1Q-Konsens im Rahmen der Erwartungen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--DHL hat CFO Melanie Kreis zufolge für das erste Quartal die Konsensschätzung aus den Schätzungen der Analysten ermittelt. Diese sei im Rahmen der Erwartungen, sagte Kreis den Investoren auf dem Kapitalmarkttag des Konzerns in London.

"Was sie widerspiegelt, ist - was wir am 6. März sagten -, dass das erste Quartal nicht das dynamischste gewesen ist" in Bezug auf die Saisonalität, sagte Kreis den Investoren. In diesem Jahr fällt Ostern komplett in das zweite Quartal, 2024 lag es überwiegend im ersten Quartal, Ostersonntag war der 31. März.

DHL veröffentlicht die Ergebnisse für das erste Quartal voraussichtlich Ende April. Die aktuelle Konsensschätzung auf group.dhl.com nimmt per 27. März für das erste Quartal im Schnitt ein EBIT von 1,32 Milliarden Euro an (1Q 2024: 1,31 Milliarden) bei einem Umsatz von 20,789 Milliarden (1Q 2024: 20,251 Milliarden). Unter dem Strich wird im Schnitt ein Nettogewinn von 747 Millionen Euro erwartet bzw von 0,65 Euro je Aktie (1Q 2024: 743 Millionen Euro bzw 0,63 Euro).

