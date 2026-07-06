DAX 25.641 -0,7%ESt50 6.367 -0,5%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,27 -1,6%Nas 25.938 -0,7%Bitcoin 55.162 -1,4%Euro 1,1440 -0,0%Öl 73,0 +1,4%Gold 4.178 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

DHL erhöht Ausblick nach starkem Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.56 EUR 0.98 EUR 1.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) hat nach einem überraschend gut ausgefallenen zweiten Quartal seine Jahresprognose angehoben. Statt über 6,2 Milliarden Euro soll das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) 2026 nun mehr als 6,5 Milliarden Euro betragen, wie der DAX-Konzern überraschend am Dienstag in Bonn mitteilte. Im zweiten Quartal zog das operative Ergebnis im Jahresvergleich um 29 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro an, getragen vor allem vom Expressgeschäft. Der Umsatz legte in den drei Monaten bis Ende Juni um mehr als 10 Prozent zu. Im Vorjahresquartal hatten Zoll- und weitere handelspolitische Rahmenbedingungen die Geschäfte gebremst. Die Aktie der Deutschen Post stieg nach der Mitteilung auf ein Tageshoch und lag zuletzt 0,8 Prozent im Plus./men/he

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
30.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral Goldman Sachs Group Inc.
23.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.