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DHL erwartet so viele Pakete wie noch nie in der Osterzeit

31.03.26 10:07 Uhr
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Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
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BONN (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) wird in den Osterferien in Deutschland voraussichtlich so viele Pakete zustellen wie noch nie in dieser Zeit. Man rechne mit bis zu 10,5 Millionen Paketen am Dienstag nach dem Osterwochenende, teilte der Mutterkonzern der Deutschen Post in Bonn mit. "Das ist ein neues Rekordniveau für die Osterzeit", sagte Marc Hitschfeld, Betriebschef des Konzernbereichs Post & Paket Deutschland. Der bisherige Oster-Höchstwert stammt aus dem Jahr 2024, damals waren es rund neun Millionen. Grund für die Zunahme ist der Trend zum Online-Shopping.

DHL kann schon jetzt recht präzise die Zustellmenge prognostizieren, da es entsprechende Rückmeldungen und Einschätzungen seiner Kunden bekommt, also der Online-Händler. Normalerweise liegt der Tagesschnitt beförderter Pakete bei DHL in Deutschland bei circa 7,5 Millionen. Aktuell - also in der Woche vor Ostern - sind es neun Millionen pro Tag.

Die Zahlen machen deutlich: Der rotgelbe Riese hat alle Hände voll zu tun. "Rund um Ostern erhöhen wir unsere Kapazitäten in allen Bereichen", sagt DHL-Manager Hitschfeld. "Das heißt, wir haben die Teams in unseren Betriebsstätten verstärkt, sorgen über unsere mechanisierten Zustellbasen für zusätzliche Sortierkapazität und haben im Transport ausreichend Fahrten gesichert."

Online-Shopping als Wachstumstreiber

Das schon jetzt höhere Sendungsniveau liegt etwa an Ostergeschenken, die sich Familienmitglieder und Freunde zuschicken. Dass der Höchstwert in den Osterferien am Dienstag nach dem Feiertagswochenende erwartet wird, liegt daran, dass viele Menschen im Online-Shopping tätig geworden waren und die Bestellungen dann auf den Weg kommen. An das Sendungsniveau der Weihnachtszeit kommt der Osterwert allerdings nicht ran, dieser lag 2025 bei rund 13 Millionen an einem Tag.

Die Jahreszeit spielt ebenfalls eine Rolle für den Anstieg der Paketmassen in den Osterferien: Der Frühling hat begonnen und die Menschen richten ihren Blick wieder mehr auf ihren Garten. Als Beispiele für derzeit besonders nachgefragte Produkte nennt DHL Outdoor-Stühle, Lounge-Möbel und kleine Solaranlagen für den Balkon. Ein auf sperrige Pakete spezialisiertes Tochterunternehmen namens DHL 2-Mann-Handling GmbH hat besonders viel zu tun, etwa mit dem Versand von bis zu sechs Meter langen Markisen.

Die Menge der von der Deutschen Post versandten Briefe liegt derzeit ebenfalls deutlich über dem üblichen Niveau. Hierzu teilte der Bonner Konzern aber keine Zahlen mit./wdw/DP/zb

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