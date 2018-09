DHL Express erhöht Preise in Deutschland um mindestens 4,9%

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL erhöht die Preise für DHL Express in Deutschland. Ab 1. Januar 2019 wird der Versand für die meisten DHL-Express-Kunden in Deutschland 4,9 Prozent teurer als 2018. Abhängig vom Gewicht, Volumen und Bestimmungsland können die vereinbarten Preiserhöhungen jedoch "deutlich höher" ausfallen, teilte das Bonner Logistikunternehmen mit. Die jährliche Preiserhöhung gelte für nationale und internationale Express-Sendungen, die aus Deutschland verschickt würden.

Die Post begründete die Preiserhöhung mit hohen Investitionen, die nötig seien, um die Infrastruktur auszubauen, die Kapazitäten zu erhöhen und Lieferzeiten zu verkürzen.

"Alleine in Deutschland investieren wir im Rahmen des seit dem letzten Jahr laufenden Infrastrukturprogramms bis Ende 2020 rund 200 Millionen Euro", sagt Markus Reckling, Länderchef DHL Express Deutschland.

Nach eigenen Angaben passt DHL Express vor dem Hintergrund steigender Inflationsraten, Währungsdynamiken und sonstiger Kostensteigerungen - die sich beispielsweise aus den Anforderungen verschärfter Sicherheitsbestimmungen ergeben - jährlich die Preise in allen Ländern an, in denen das Unternehmen tätig ist. Diese Anpassungen sind von Land zu Land unterschiedlich und gelten für alle Kunden, deren Verträge Anpassungen zulassen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 21, 2018 06:31 ET (10:31 GMT)