DHL Express startet neues Logistikzentrum in Mailand-Malpensa

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL Express hat ihr neues Logistikzentrum am Mailänder Flughafen Malpensa in Betrieb genommen. Investiert wurden 110 Millionen Euro in das Drehkreuz, unter anderem in neue Sortier- und Scansysteme, mit denen mehr als 38.000 Sendungen pro Stunde bearbeitet werden und täglich mehr als 30 Flüge abgefertigt werden können. Malpensa sei mit 900 Mitarbeitern nach Leipzig, East Midlands und Brüssel der viertgrößte europäische DHL-Hub.

Im neuen Logistikzentrum sollen Express-Sendungen von und nach Italien, von und nach Europa mit Transit über zwölf europäische Flughäfen sowie außerhalb Europas nach Bahrain, Seoul und Cincinnati abgefertigt werden. Seit Ende 2020 steuert DHL Express von Malpensa aus die Lieferung von Covid-19-Impfstoffen und deren Verteilung an italienische Gesundheitseinrichtungen.

Insgesamt will DHL Express in Italien 350 Millionen Euro investieren, um das dortige Geschäft zu stärken.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 11, 2021 07:09 ET (12:09 GMT)