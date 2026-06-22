DHL Group bestellt Joe Joseph ab dem 1. Juni 2027 zum Finanzvorstand

DOW JONES--Die DHL Group bekommt Mitte nächsten Jahres einen neuen Finanzchef. Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG, der börsennotierten Obergesellschaft der DHL Group, bestellte Joe Joseph mit Wirkung zum 1. Juni 2027 zum Finanzvorstand, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der gebürtige Australier, derzeit Bereichsvorstand Finanzen von DHL Express, tritt damit die Nachfolge von Melanie Kreis an, die ihren bis zum 31. Mai 2027 laufenden Vertrag erfüllen, aber nicht verlängern wird.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung