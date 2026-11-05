DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 60,48 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 497.617 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 35,0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Deutsche Post