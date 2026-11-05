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Einstufung im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform

Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
60.28 EUR -0.06 EUR -0.10 %
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Die Kennziffern des Logistikkonzerns seien stark und ermutigend ausgefallen, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 11:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 60,48 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 10,78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 497.617 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für das Papier um 35,0 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.11.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 02:38 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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Datum Rating Analyst
12:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
10:06 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
10:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
29.10.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.

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