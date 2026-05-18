Investment-Tipp

Barclays Capital hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie unter die Lupe genommen. Das sind die Ergebnisse.

Barclays hat DHL Group mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Marco Limite am Montagabend anlässlich der anstehenden European-Leadership-Konferenz der britischen Investmentbank. Zentrale Fragen beträfen Themen wie Kostensenkungen, Treibstoffaufschläge und Konjunkturerholung.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der Analyse

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 13:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 47,40 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 16,03 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt wurden über XETRA 238.016 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 5,8 Prozent aufwärts. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.08.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 20:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.