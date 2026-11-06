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Aktuelle Analyse

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy

Deutsche Bank AG-Analyst Jaime Rowbotham hat eine gründliche Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
57.64 EUR -1.90 EUR -3.19 %
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Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Geschäftszahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Buy" belassen. Bei dem Logistikkonzern stehe das Wachstum nun auf breiteren Füßen, und das resultiere nicht nur aus günstigeren Vergleichswerten, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der internationale Express- und Luftfrachtservice von DHL Express für schwere und sperrige Güter expandiere im Geschäftskundenmarkt.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Um 12:42 Uhr fiel die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,7 Prozent auf 57,56 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 11,19 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie belief sich zuletzt auf 571.891 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 28,5 Prozent zu Buche. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von DHL Group (ex Deutsche Post) wird am 05.03.2027 gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

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Datum Rating Analyst
13:26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
12:56 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
09:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
05.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform RBC Capital Markets
05.11.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research

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