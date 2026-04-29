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DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Overweight

30.04.26 10:28 Uhr
Wie stabil ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie? Das neue Rating von Barclays Capital gibt Aufschluss | finanzen.net

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,85 EUR 1,36 EUR 2,93%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Kosten- und Volumenlage im Express-Geschäft gebessert, schrieb Marco Limite am Donnerstagmorgen. Dies sei eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 47,72 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 407.242 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 2,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 30.04.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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