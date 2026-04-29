Aktie bewertet

Diese Empfehlung gibt Barclays Capital für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie aus.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 54 Euro auf "Overweight" belassen. Im ersten Quartal habe sich die Kosten- und Volumenlage im Express-Geschäft gebessert, schrieb Marco Limite am Donnerstagmorgen. Dies sei eine gute Ausgangslage für das zweite Quartal.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) konnte um 10:12 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 47,72 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 13,16 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 407.242 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 2,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q1 2026-Finanzkennzahlen wird am 30.04.2026 erwartet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:04 / GMT



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