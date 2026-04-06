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DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot

07.04.26 10:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Führungskraft hat nun mehr Anteile im Depot | finanzen.net

Anleger sollten DHL Group (ex Deutsche Post) nach einem gemeldeten Eigengeschäft im Blick behalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,74 EUR 0,63 EUR 1,37%
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Zu Managers’ Transactions kam es am 01.04.2026 bei DHL Group (ex Deutsche Post). Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 02.04.2026 ein. Im Portfolio von DHL Group (ex Deutsche Post)-Aufsichtsrat von Dosky, Jörg kam es am 01.04.2026 zu einer Anpassung. Die Führungskraft kaufte 1.007 Aktien zu jeweils 46,60 EUR hinzu. Bis zur Schlussglocke konnte die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post) zulegen und verteuerte sich in der FSE-Sitzung um 1,90 Prozent auf 46,53 EUR.

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im FSE-Handel des am Veröffentlichungstages der BaFin-News letzten Endes in Grün und gewann 0,80 Prozent auf 46,11 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 3.444 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Am Markt ist DHL Group (ex Deutsche Post) aktuell 51,62 Mrd. Euro wert. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 1.119.243.264 Anteilsscheine.

Das vorherige Eigengeschäft mit DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien wurde am 25.09.2025 verzeichnet. Zu diesem Zeitpunkt gingen 929 Anteile zu jeweils 37,70 EUR an Suder, Dr. Katrin Aufsichtsrat.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

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