DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

Aktie bewertet

25.09.26 13:52 Uhr

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani zieht in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Aussagen ein positives Fazit von den Wachstumsinitiativen unter dem Decknamen "Smart Industrial Growth". Die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns sei hervorgehoben worden.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:36 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,18 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 13,68 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 452.855 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 27,6 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST



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