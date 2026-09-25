DAX 25.466 +0,8%ESt50 6.324 +0,8%MSCI World 4.929 -0,2%Top 10 Crypto 11,33 +0,3%Nas 26.939 +0,0%Bitcoin 74.174 -0,0%Euro 1,1405 +0,2%Öl 104,9 -1,6%Gold 4.303 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Aktie bewertet

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: JP Morgan Chase & Co. gibt Overweight-Bewertung bekannt

JP Morgan Chase & Co. hat eine sorgfältige Analyse der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
56.94 EUR 0.32 EUR 0.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani zieht in einer am Freitag vorliegenden Bewertung der Aussagen ein positives Fazit von den Wachstumsinitiativen unter dem Decknamen "Smart Industrial Growth". Die positive Dynamik in allen Geschäftsbereichen des Logistikkonzerns sei hervorgehoben worden.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:36 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 57,18 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 13,68 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Bisher wurden via XETRA 452.855 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien gekauft oder verkauft. Der Anteilsschein gewann seit Beginn des Jahres 2026 27,6 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 09:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Markus Mainka / Shutterstock.com

Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
13:51 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:56 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
18.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
18.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
18.09.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.