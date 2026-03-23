DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse im Blick

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Barclays Capital.

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Logistikkonzern dürfte im Express-Geschäft aufgrund des Nahost-Konflikts im ersten Quartal eine zusätzliche Treibstoffbelastung von 50 bis 100 Millionen Euro verzeichnet haben, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltungsmacht auf mittlere Sicht beurteilt er positiv.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 13:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,18 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 19,52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646.104 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 3,3 Prozent abwärts. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.