DAX22.998 +1,6%Est505.656 +1,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4300 +4,1%Nas21.762 -0,8%Bitcoin61.812 +1,7%Euro1,1590 -0,2%Öl99,39 -0,5%Gold4.559 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- Wall Street im Plus erwartet -- BioNTech, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, BASF, VW im Fokus
Top News
Siemens Healthineers-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight Siemens Healthineers-Aktie: Barclays Capital vergibt Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse im Blick

DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Overweight bewertet

25.03.26 14:07 Uhr
Was ist die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie wirklich wert? Barclays Capital gibt die Antwort | finanzen.net

Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
45,25 EUR 0,46 EUR 1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Logistikkonzern dürfte im Express-Geschäft aufgrund des Nahost-Konflikts im ersten Quartal eine zusätzliche Treibstoffbelastung von 50 bis 100 Millionen Euro verzeichnet haben, schrieb Marco Limite in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Preisgestaltungsmacht auf mittlere Sicht beurteilt er positiv.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) legte um 13:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 45,18 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 19,52 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 646.104 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 3,3 Prozent abwärts. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte DHL Group (ex Deutsche Post) am 30.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 19:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Deutsche Post

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
14:06DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14:06DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
20.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
05.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen