DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: Aktie von UBS AG mit Neutral bewertet
UBS AG hat die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
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Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DHL Group von 54,50 auf 59,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu hob am Samstag seine Schätzungen für die Bonner an und sieht sich beim operativen Ergebnis für 2026 und 2027 nun etwa zwei Prozent über dem Konsens. Er hob die aktuell starke Dynamik im Express-Geschäft hervor. Der Rückenwind der Nahost-Krise werde sich allerdings 2027 so wohl nicht wiederholen.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:20 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 57,32 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 3,80 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 158.499 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Seit Jahresanfang 2026 gewann die Aktie 27,9 Prozent. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 23:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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