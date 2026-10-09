DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein
JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani hat eine gründliche Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.
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Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group
Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Um 10:18 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 55,76 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 16,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 286.343 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 24,4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: Deutsche Post