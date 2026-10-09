DHL Group (ex Deutsche Post)-Analyse: JP Morgan Chase & Co. stuft Aktie mit Overweight ein

Investment-Tipp

09.10.26 10:34 Uhr

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Alexia Dogani hat eine gründliche Analyse des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers durchgeführt.

Die US-Bank JPMorgan hat DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Quartal der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick.

Aktienauswertung: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:18 Uhr stieg die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 55,76 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 16,57 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt wechselten 286.343 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Anteilsschein um 24,4 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2026 terminiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.