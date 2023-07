DHL investiert bis 2028 500 Mio EUR in Lateinamerika-Geschäft

Die Deutsche-Post-Mutter DHL Group will bis 2028 nach eigenen Angaben 500 Millionen Euro in das Lateinamerika-Geschäft investieren.

Eine Unternehmenssprecherin bestätigte gegenüber Dow Jones Newswires einen entsprechenden Bericht in der Financial Times im Vorfeld einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag europäischer Zeit zur Strategie des Bonner Logistikkonzerns in der Region.

Laut FT will DHL davon profitieren, dass Unternehmen ihre Lieferketten über China hinaus ausweiten und damit die Nachfrage nach Lager- und Transportleistungen auch in Lateinamerika wächst. Der Logistikkonzern baut neue Lagerhäuser in alternativen Produktionszentren wie Mexiko, aber auch Malaysia und Vietnam, da Unternehmen versuchen, ihre Beschaffungsquellen zu diversifizieren.

Oskar de Bok, der Chef von DHL Supply Chain - also des Geschäfts mit Lager- und Transportleistungen entlang der Lieferketten - sagte der FT in einem Interview, dass sich die Warenlager in diesen Ländern fast sofort nach ihrer Inbetriebnahme füllen würden. "Jedes Mal, wenn wir denken, dass wir ein größeres Risiko eingehen, füllen wir sie sofort auf", sagte er.

De Bok fügte hinzu, dass Unternehmen ihre Aktivitäten in China nicht einstellen, aber "anstatt die nächste Wachstumsinvestition in China zu tätigen, (tun sie) das in alternativen Märkten".

Internationale Konzerne versuchen derzeit ihre Lieferketten zu stabilisieren und ihre Abhängigkeit von China, dem größten Exporteur der Welt, zu verringern. Gründe liegen unter anderem in den drastischen Covid-19-Lockdowns in China, die zu schwerwiegenden Unterbrechungen der weltweiten Lieferketten führten, sowie Besorgnis über zunehmende geopolitische Spannungen zwischen China und dem Westen.

