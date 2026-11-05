DHL macht mehr Gewinn - Vorläufige Zahlen bestätigt
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BONN (dpa-AFX) - Der Logisitikkonzern DHL (DHL Group (ex Deutsche Post)) hat im dritten Quartal etwas mehr verdient als ein Jahr zuvor. In den drei Monaten bis Ende September entfiel auf die Aktionäre ein Gewinn von 907 Millionen Euro und damit 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten durchschnittlich aber mit mehr gerechnet.
Die starke Entwicklung der Ergebnisse und Barmittel ermöglichen es laut Finanzchefin Melanie Kreis, in weiteres Wachstum zu investieren. Sie bestätigte die Mitte Oktober vorgelegten vorläufige Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel. Damals hatten die Bonner auch die Ziele für 2026 angehoben und angekündigt, die Mittelfristprognose im März überprüfen zu wollen./lew/stk
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