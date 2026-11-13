DHL-Tochter Deutsche Post erhöht Privatkunden-Paketpreise in zwei Stufen

13.11.26 11:28 Uhr

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Die DHL-Tochter Deutsche Post erhöht zum 1. Januar die Paketpreise für Privatkunden "moderat" und stellt eine weitere Erhöhung für den 1. Januar 2028 in Aussicht. Grundlage sei die Entscheidung der Bundesnetzagentur, der Deutschen Post Preiserhöhungen im regulierten Privatkunden-Paketbereich einzuräumen. Diesen Spielraum will der Bonner Logistikkonzern auf zwei Jahre verteilt nutzen, wie DHL mitteilte.

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Gestiegene Kosten für Löhne, Energie und Inflation sowie die Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung in Deutschland erforderten diese Preiserhöhungen, so DHL. Gleichzeitig will der Konzern beim neuen Preis einerseits mehr Leistung anbieten sowie preislich stärker beim Vertriebsweg zwischen Filiale, Packstation und Online-Frankierung differenzieren.

Künftig sei im Paket Sendungsverfolgung und Haftung bis 20 Euro automatisch enthalten. Das stark nachgefragte DHL Paket 2 kg, das derzeit 6,19 Euro kostet, soll beim Versand über eine Filiale 6,79 Euro kosten. Der Preis bei der Online-Frankierung bleibe mit 6,19 Euro stabil, bei Direktadressierung an eine Packstation koste dasselbe online frankierte Paket in Inland 5,99 Euro.

Auch für Päckchen und Pakete in Nicht-EU-Länder erhöht die Deutsche Post viele Preise. Wegen der hierfür notwendigen elektronischen Zolldaten sollen beim Paketversand über eine Filiale die Preise stärker steigen als bei der Online-Frankierung. Die Bearbeitung in der Filiale sei wegen der Zolldaten "aufwendiger" als die Online-Frankierung, bei der die Kunden die relevanten Daten selbst eingeben. So kostet künftig ein DHL-Paket bis 5 kg, das nach Nordamerika verschickt wird, 52,99 Euro in der Filiale anstatt 50,99 Euro. Bei der Online-Frankierung bleibt der Betrag hingegen stabil bei 47,99 Euro.

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Alle konkret geplanten Preisänderungen bei Briefen und Paketen will die Deutsche Post AG jetzt bei der Bundesnetzagentur beantragen, die diese abschließend genehmigen muss. Die Preisänderungen betreffen den nationalen und internationalen Paketversand des Unternehmensbereichs Post & Paket Deutschland, nicht den DHL Express-Versand.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/hab

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November 13, 2026 05:29 ET (10:29 GMT)