DHL übernimmt kolumbianischen Logistiker Open Market
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Die DHL Group baut ihr Geschäft in Südamerika mit einer Übernahme aus. Wie der DAX-Konzern mitteilte, übernimmt er Open Market, ein Logistik- und Transportunternehmen aus Kolumbien. Einen Kaufpreis nannte DHL nicht.
DHL Supply Chain bekommt damit 21 Lagerstandorte, 13 Cross-Docks sowie ein Transportnetzwerk mit eigenem Fuhrpark. Open Markets, das 4.100 Mitarbeiter beschäftigt, habe Expertise vor allem bei der Steuerung komplexer Lieferketten für Pharmazeutika, medizinische Produkte und Körperpflegeprodukte.
Der Abschluss der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/hab
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2026 08:25 ET (12:25 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News
DHL Group (ex Deutsche Post) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:31
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG