DHL und HDE unterstützen Einzelhändler beim E-Commerce-Start

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche-Post-Tochter DHL und der Handelsverband Deutschland (HDE) wollen in einer neuen Kooperation den Einzelhandel in Deutschland bei der digitalen Transformation und beim Start in den Onlinehandel unterstützen.

"Unseren Schätzungen zufolge sind aktuell rund 250.000 Einzelhändler nicht online. 50 Prozent der Händler haben nicht einmal eine eigene Website. Wenn Corona aber eines gezeigt hat, dann ist das, wie wichtig die digitale Verfügbarkeit und einfache Bestellung der Waren im Netz für die Verbraucherinnen und Verbraucher und damit für den Einzelhandel ist", sagte Ole Nordhoff, Leiter Marketing und Vertrieb Post & Paket Deutschland bei Deutsche Post DHL.

Das neue Angebot soll durch digitale Transformation die Einzelhändler dazu zu befähigen, mit Unterstützung von E-Commerce-Partnern Neukunden im Internet zu gewinnen.

Die neue Partnerschaft setzt auf der seit April bestehenden DHL-Initiative "DHL lokal handeln" auf, einem interaktiven Ratgeber, mit dem Einzelhändler in drei Schritten über kundenbezogene Fragen und mit Hilfe von Reichweiten- oder Technologiepartnern ihr stationäres Geschäft digital verfügbar machen können. Auch Fach-, Rechts- und Datenschutzberatung gehört zum Angebot.

In der ersten Phase von "DHL lokal handeln" hätten mehr als 500 Einzelhändler mithilfe der Plattform ihren Kundenstamm trotz des Corona-Lockdowns erreichen können, und mehr als 2 Millionen Bestellungen hätte es ohne die Initiative nicht gegeben.

In der neuen Initiative ist nun der HDE mit an Bord. "Der HDE ist glücklich, mit DHL und weiteren Partnern aus dem E-Commerce-Bereich seine Mitglieder bei diesem großen Schritt hin zum Onlinehandel zu unterstützen", sagte Stephan Tromp, stellvertretender HDE-Hauptgeschäftsführer. Die Transformation des stationären Einzelhandels sei in vollem Gang.

Finanzielle Details der Kooperation wurden einem Deutsche-Post-Sprecher zufolge nicht veröffentlicht.

