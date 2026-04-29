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DHL verdient mehr als erwartet - Jahresziele bestätigt

30.04.26 07:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DHL Group (ex Deutsche Post)
46,49 EUR -1,38 EUR -2,88%
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BONN (dpa-AFX) - Die DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) hat zum Jahresstart überraschend gut abgeschnitten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,3 Prozent auf fast 1,5 Milliarden Euro, wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte. Vom Unternehmen befragte Analysten hatten im Schnitt ein Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet. Die freien Barmittelzuflüsse vor Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen fielen mit einem Zuwachs um fast zwei Drittel auf 1,2 Milliarden Euro ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. DHL-Chef Tobias Meyer bestätigte die Jahresziele. Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte er laut Mitteilung./lew/men/he

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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28.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
08.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
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28.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightBarclays Capital
31.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
08.04.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
23.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) NeutralUBS AG
10.03.2026DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

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