Dhoot Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Dhoot Industries lud am 10.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,10 INR. Im letzten Jahr hatte Dhoot Industries einen Gewinn von 0,090 INR je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,45 Milliarden INR – ein Plus von 4901,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dhoot Industries 48,9 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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