Dhoot Transmission vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Dhoot Transmission präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,03 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 17,00 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion Finanzen.net
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