Dhoot Transmission vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

04.11.26 06:35 Uhr

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,03 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 17,00 Milliarden INR geschätzt.

Dhoot Transmission präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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