Diabetes-Medikamentenriese Sanofi senkt Insulinpreise drastisch

Von Jared S. Hopkins

NEW YORK (Dow Jones)--Der französische Arzneimittelhersteller Sanofi will die Preise für einige seiner Insulinprodukte in den USA um bis zu 78 Prozent senken. Er schließt sich damit anderen großen Herstellern von Diabetesmedikamenten an, die wegen hoher Kosten unter Druck stehen. Sanofi plant eine 78-prozentige Preissenkung für Lantus, das meistverwendete Insulin des Unternehmens in den USA, und eine 70-prozentige Senkung für sein Apidra-Produkt ab Januar 2024, wie das Unternehmen mitteilte.

Sanofi kündigte außerdem an, die monatliche Zuzahlung von Lantus-Patienten auf 35 Dollar zu begrenzen. "Niemand sollte Probleme haben, für sein Insulin zu bezahlen", sagte Olivier Bogillot, Leiter des Bereichs Allgemeinmedizin bei Sanofi in den USA.

Sanofi ist einer der größten Hersteller von Insulin, zusammen mit Eli Lilly und Novo Nordisk, die beide kürzlich angekündigt haben, die Insulinpreise zu senken. Diese Schritte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem der Gesetzgeber die Kritik an den Insulinpreisen verschärft hat, die nach Preiserhöhungen durch die Hersteller Hunderte von Dollar pro Monat kosten können.

March 16, 2023 16:42 ET (20:42 GMT)