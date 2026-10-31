Diageo-Aktie: Experten empfehlen Diageo im Oktober mehrheitlich zum Kauf

31.10.26 18:00 Uhr

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Die Diageo-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Diageo mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,28 GBP, was einem Anstieg von 2,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 17,57 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 17,34 GBP -1,31 27.10.2026 Bernstein Research 24,40 GBP 38,87 22.10.2026 Deutsche Bank AG 17,34 GBP -1,31 14.10.2026 UBS AG 18,50 GBP 5,29 14.10.2026 Bernstein Research 24,40 GBP 38,87 13.10.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 25,21 13.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 2,45 13.10.2026 UBS AG - - 08.10.2026

Redaktion Finanzen.net