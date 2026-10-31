Diageo-Aktie: Experten empfehlen Diageo im Oktober mehrheitlich zum Kauf
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Die Diageo-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Diageo mit Halten ein.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,28 GBP, was einem Anstieg von 2,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 17,57 GBP gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|17,34 GBP
|-1,31
|27.10.2026
|Bernstein Research
|24,40 GBP
|38,87
|22.10.2026
|Deutsche Bank AG
|17,34 GBP
|-1,31
|14.10.2026
|UBS AG
|18,50 GBP
|5,29
|14.10.2026
|Bernstein Research
|24,40 GBP
|38,87
|13.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|25,21
|13.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|2,45
|13.10.2026
|UBS AG
|-
|-
|08.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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