DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,27 -1,8%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.248 +0,5%Euro 1,1205 +0,1%Öl 117,6 +2,4%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Diageo-Aktie: Experten empfehlen Diageo im Oktober mehrheitlich zum Kauf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20.36 EUR -0.19 EUR -0.92 %
Charts | News | Analysen

Die Diageo-Aktie wurde im Oktober 2026 von 7 Analysten analysiert.

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von Diageo mit Halten ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 20,28 GBP, was einem Anstieg von 2,71 GBP zum aktuellen LSE-Kurs der Diageo-Aktie von 17,57 GBP gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG17,34 GBP-1,3127.10.2026
Bernstein Research24,40 GBP38,8722.10.2026
Deutsche Bank AG17,34 GBP-1,3114.10.2026
UBS AG18,50 GBP5,2914.10.2026
Bernstein Research24,40 GBP38,8713.10.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP25,2113.10.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP2,4513.10.2026
UBS AG--08.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Diageo Aktie News

Werbung

Diageo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
22.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research
14.10.26 Diageo Hold Deutsche Bank AG
14.10.26 Diageo Neutral UBS AG
13.10.26 Diageo Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.