Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tendiert am Montagnachmittag südwärts

So bewegt sich Diageo

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 20,38 GBP.

Die Diageo-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 20,38 GBP abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Diageo-Aktie bei 20,37 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,49 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 418.396 Diageo-Aktien.

Am 19.10.2024 markierte das Papier bei 26,77 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,97 GBP. Dieser Wert wurde am 05.08.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 11,80 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,790 GBP im Jahr 2025. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,29 GBP aus.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Experten gehen davon aus, dass Diageo im Jahr 2026 1,70 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

