Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo behauptet sich am Montagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 20,51 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Diageo-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 20,51 GBP. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,54 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 20,47 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,49 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 34.809 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2025 auf bis zu 17,97 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 14,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,29 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

