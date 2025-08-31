DAX24.007 +0,4%ESt505.366 +0,3%Top 10 Crypto15,46 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin93.568 +1,1%Euro1,1724 +0,3%Öl68,20 +0,1%Gold3.472 +0,7%
Heute im Fokus
DAX höher -- Asiens Börsen uneins -- Siemens erhält mit Konsortium Mega-Auftrag -- VW muss Millionenstrafe in Brasilien zahlen -- Alibaba, Novo Nordisk, Rheinmetall, STADA, Bayer, Orsted im Fokus
Top News
Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant Roche-Aktie steigt: Phase-3-Studie für neues Bluthochdruckmittel geplant
Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse Aktienempfehlung adidas-Aktie: Warburg Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Diageo im Fokus

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo behauptet sich am Montagvormittag

01.09.25 09:24 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo behauptet sich am Montagvormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie notierte im London-Handel zuletzt bei 20,51 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
24,00 EUR 0,20 EUR 0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Diageo-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 20,51 GBP. Die Diageo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,54 GBP. Die Abwärtsbewegung der Diageo-Aktie ging bis auf 20,47 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,49 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 34.809 Diageo-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,52 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2025 auf bis zu 17,97 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 14,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,29 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

In der Diageo-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
