Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Donnerstagmittag an Boden

Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 17,94 GBP.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 0,2 Prozent auf 17,94 GBP zu. Der Kurs der Diageo-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,06 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,98 GBP. Bisher wurden heute 569.041 Diageo-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 33,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,37 GBP am 27.09.2025. Der derzeitige Kurs der Diageo-Aktie liegt somit 3,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Diageo-Aktie bei 23,10 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 29.01.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,70 USD je Aktie belaufen.

