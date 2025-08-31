Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo tritt am Mittwochnachmittag auf der Stelle

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Diageo zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die Diageo-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 20,40 GBP.

Im London-Handel kam die Diageo-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 20,40 GBP. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 20,51 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Die Diageo-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,16 GBP ab. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 20,29 GBP. Zuletzt wechselten 945.581 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,77 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Diageo-Aktie 31,26 Prozent zulegen. Am 05.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 11,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 23,29 GBP je Diageo-Aktie aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 29.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 28.01.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,70 USD je Diageo-Aktie belaufen.

