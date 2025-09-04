Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,15 GBP.
Um 11:48 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 20,15 GBP ab. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,08 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 20,36 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.708 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 19.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,77 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 10,80 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|05.08.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|05.08.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|30.07.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
