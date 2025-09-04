DAX23.811 +0,2%ESt505.357 +0,2%Top 10 Crypto15,72 +2,2%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin96.111 +1,2%Euro1,1685 +0,3%Öl66,61 -0,4%Gold3.549 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Arbeitsmarktdaten im Fokus: DAX fester -- Broadcom mit starker Bilanz - Gerüchte über Kooperation mit OpenAI -- BMW, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Lululemon, Amazon, BYD, NIO und Co. im Fokus
Top News
BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen BBVA darf Sabadell übernehmen - Aufsicht genehmigt Deal - Aktien steigen
NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an! NetApp - KI-Boom schiebt Ergebnis deutlich an!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
So bewegt sich Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Abschlägen

05.09.25 12:06 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,15 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
23,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 20,15 GBP ab. Der Kurs der Diageo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,08 GBP nach. Den London-Handel startete das Papier bei 20,36 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 255.708 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,77 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 32,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 17,97 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 10,80 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,29 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 28.01.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,70 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

Nachrichten zu Diageo plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
06.08.2025Diageo BuyUBS AG
05.08.2025Diageo OutperformBernstein Research
05.08.2025Diageo BuyUBS AG
30.07.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
08.08.2025Diageo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen