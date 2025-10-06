Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Diageo am Vormittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Diageo-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 17,82 GBP nach.

Der Diageo-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 17,82 GBP. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Diageo-Aktie bisher bei 17,81 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,86 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 76.261 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 26,77 GBP markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Diageo-Aktie derzeit noch 50,27 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 17,37 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 2,50 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP an Diageo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,10 GBP für die Diageo-Aktie aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO