So entwickelt sich Diageo

Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

08.09.25 09:25 Uhr
Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Diageo gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 20,20 GBP abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
23,20 EUR -0,40 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Diageo gab in der London-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 20,20 GBP abwärts. Die Diageo-Aktie sank bis auf 20,20 GBP. Bei 20,32 GBP eröffnete der Anteilsschein. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 46.546 Diageo-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 26,77 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,52 Prozent. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 17,97 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 11,04 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,05 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 23,29 GBP je Diageo-Aktie an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2029 setzen Experten auf 2,06 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie springt trotzdem hoch: Diageo erleidet Gewinneinbruch - Weitere Kostensenkungen geplant

Diageo-Aktie stabil: Frühere Finanzchefin Deirdre Mahlan wird zur Interims-CFO

Diageo-Aktie fester: CEO Debra Crew tritt mit sofortiger Wirkung zurück

