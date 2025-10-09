Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,60 -4,0%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Top News
So entwickelt sich Diageo

09.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Diageo-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 17,83 GBP ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die Diageo-Aktie in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 17,83 GBP ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Diageo-Aktie bis auf 17,79 GBP. Bei 17,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 880.934 Diageo-Aktien umgesetzt.

Bei 26,77 GBP erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 33,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,37 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 2,55 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 23,10 GBP.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte Diageo am 25.02.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 28.01.2027 dürfte Diageo die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen