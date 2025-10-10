Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Diageo

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Diageo. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 18,33 GBP.

Um 11:48 Uhr sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 18,33 GBP zu. Die Diageo-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,43 GBP an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,13 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 940.164 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 31,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,37 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Diageo-Aktie ist somit 5,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 23,10 GBP.

Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.02.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,70 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

