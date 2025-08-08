Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo verteuert sich am Donnerstagmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Diageo zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Diageo nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 19,24 GBP.

Die Diageo-Aktie konnte um 11:49 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 19,24 GBP. Bei 19,38 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,29 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.932 Diageo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 26,77 GBP. 39,17 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2025 bei 17,97 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 6,58 Prozent könnte die Diageo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Diageo-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,790 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,10 GBP aus.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Diageo dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 28.01.2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Diageo-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,70 USD fest.

