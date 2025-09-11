Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Freitagmittag tiefer

So bewegt sich Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 18,95 GBP.

Die Diageo-Aktie gab im London-Handel um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 18,95 GBP nach. Die Diageo-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,88 GBP nach. Bei 19,04 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 277.666 Diageo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,77 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. 41,27 Prozent Plus fehlen der Diageo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 17,97 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,17 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Diageo-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,790 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 23,10 GBP angegeben.

Am 29.01.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Diageo-Anleger Experten zufolge am 28.01.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,70 USD je Diageo-Aktie.

