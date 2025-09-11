Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gibt am Freitagnachmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Diageo. Die Diageo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 18,87 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Diageo-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 18,87 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 18,81 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,04 GBP. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 629.400 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 26,77 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 29,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 17,97 GBP fiel das Papier am 05.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Diageo-Aktie 4,77 Prozent sinken.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 23,10 GBP an.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.01.2026 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,70 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

