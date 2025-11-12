Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Mittwochmittag mit Kursplus

Kursentwicklung

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Diageo-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 18,60 GBP zu.

Um 11:49 Uhr wies die Diageo-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 18,60 GBP nach oben. Bei 18,70 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,58 GBP. Bisher wurden via London 805.349 Diageo-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 26,20 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 29,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 16,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Diageo-Aktie 11,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,07 USD. Im Vorjahr erhielten Diageo-Aktionäre 0,790 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,39 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

