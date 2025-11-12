Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo steigt am Nachmittag
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 18,73 GBP.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 18,73 GBP. Bei 18,75 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 18,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.618.760 Diageo-Aktien den Besitzer.
Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,39 GBP.
Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie
Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt
Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Ausgewählte Hebelprodukte auf Diageo
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Diageo
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu Diageo plc
Analysen zu Diageo plc
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.11.2025
|Diageo Buy
|UBS AG
|10.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.2025
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|07.11.2025
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.07.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.2025
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo plc nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen