Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo steigt am Nachmittag

So bewegt sich Diageo

12.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 18,73 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
20,90 EUR 0,20 EUR 0,97%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 18,73 GBP. Bei 18,75 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 18,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.618.760 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,39 GBP.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt

Nachrichten zu Diageo plc

Analysen zu Diageo plc

DatumRatingAnalyst
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Diageo BuyUBS AG
10.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Diageo OverweightBarclays Capital
07.11.2025Diageo OutperformBernstein Research
07.11.2025Diageo BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
07.11.2025Diageo HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Diageo NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Diageo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
09.07.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2025Diageo SellDeutsche Bank AG
05.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.
14.01.2025Diageo SellGoldman Sachs Group Inc.

