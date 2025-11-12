Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo steigt am Nachmittag

So bewegt sich Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Diageo-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 18,73 GBP.

Um 15:53 Uhr stieg die Diageo-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 18,73 GBP. Bei 18,75 GBP erreichte die Diageo-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 18,58 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1.618.760 Diageo-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,20 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 39,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 16,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,790 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,07 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,39 GBP.

Am 25.02.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Diageo möglicherweise am 28.01.2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Diageo-Gewinn in Höhe von 1,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

