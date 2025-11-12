Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo zieht am Vormittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 18,66 GBP zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 18,66 GBP. Bei 18,67 GBP markierte die Diageo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,58 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Diageo-Aktien beläuft sich auf 148.099 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,20 GBP) erklomm das Papier am 14.12.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Diageo-Aktie somit 28,75 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,65 GBP. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Abschläge von 10,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Diageo seine Aktionäre 2025 mit 0,790 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,07 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,39 GBP.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Diageo wird am 25.02.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Diageo rechnen Experten am 28.01.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Diageo einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

