Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Diageo

Die Aktie von Diageo gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die Diageo-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Diageo-Aktie stieg im London-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 18,20 GBP. Kurzfristig markierte die Diageo-Aktie bei 18,44 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,24 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 418.377 Diageo-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 26,20 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 43,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2025 (16,65 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Diageo-Aktie mit einem Verlust von 8,54 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,790 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,07 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Diageo-Aktie bei 22,39 GBP.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte Diageo Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.01.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Diageo.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Diageo ein EPS in Höhe von 1,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt